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Köşelerde tepki NATO'ya 'Savaş' söylemi üzerinden Rusya'ya karşı kara propaganda yürütülürken, Türkiye'ye son yıllarda Batı'dan yönelen tehditleri hatırlatan muhafazakar çevrelerden isimler ve kuruluşlar tepkilerini ABD ve NATO'ya yöneltti. Gündem
Akaryakıta zam geldi! Vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu Bugün benzinin litresine 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu zamdan sonra vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu. Ekonomi
Tarımsal destek ödemelerinin yatırılacağı tarih açıklandı Ekonomi Benzin ve motorine zam Ekonomi Rus Merkez Bankası’ndan yaptırım uygulanan bankara çağrı Ekonomi Avrupa'nın boşluğunu Türk malları doldurabilir Ekonomi
Kara Kartal Yiğidolar’a konuk oluyor SÜPER Lig’in 27’nci haftasında günün en önemli maçı Sivas’ta oynanacak. Sivasspor ile Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Spor 2022 finali St. Petersburg’dan Paris’e alındı Spor Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Spor UEFA'dan Rusya kararı Gündem
Spor Toto Süper Lig
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Trabzonspor 27 20 6 1 51 20 +31 66
2 Konyaspor 26 14 7 5 41 24 +17 49
3 Başakşehir 26 14 4 8 38 24 +14 46
4 Adana Demir 27 12 9 6 42 27 +15 45
5 Fenerbahçe 26 12 7 7 40 30 +10 43
6 Beşiktaş 26 11 8 7 37 32 +5 41
7 Alanyaspor 26 11 7 8 44 40 +4 40
8 Hatayspor 26 12 3 11 37 41 -4 39
9 Kayserispor 27 10 8 9 40 40 0 38
10 Gaziantep FK 26 10 6 10 32 34 -2 36
11 Karagümrük 26 10 6 10 31 39 -8 36
12 Sivasspor 26 8 10 8 33 31 +2 34
13 Galatasaray 26 8 8 10 33 37 -4 32
14 Antalyaspor 27 8 8 11 28 35 -7 32
15 Kasımpaşa 26 7 8 11 36 38 -2 29
16 Göztepe 26 7 6 13 31 38 -7 27
17 Giresunspor 26 7 5 14 24 30 -6 26
18 Ç. Rizespor 26 6 5 15 22 44 -22 23
19 Altay 26 6 4 16 26 39 -13 22
20 Yeni Malatya 26 4 5 17 20 43 -23 17
Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 26 zanlı adliyeye çıkarıldı Diyarbakır merkezli sanal bahis çetesi ve organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hayatın İçinden