Kara Kartal Yiğidolar’a konuk oluyor SÜPER Lig’in 27’nci haftasında günün en önemli maçı Sivas’ta oynanacak. Sivasspor ile Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Spor