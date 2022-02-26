Aliyev’den tarihi öneri: 3’lü ittifakı resmileştirelim Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı Donbass'a başlattığı askeri harekatta ikinci gün
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Yaptırımlar Avrupa ülkelerini vuracak
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TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Trabzonspor 27 20 6 1 51 20 +31 66
2 Konyaspor 26 14 7 5 41 24 +17 49
3 Başakşehir 26 14 4 8 38 24 +14 46
4 Adana Demir 27 12 9 6 42 27 +15 45
5 Fenerbahçe 26 12 7 7 40 30 +10 43
6 Beşiktaş 26 11 8 7 37 32 +5 41
7 Alanyaspor 26 11 7 8 44 40 +4 40
8 Hatayspor 26 12 3 11 37 41 -4 39
9 Kayserispor 27 10 8 9 40 40 0 38
10 Gaziantep FK 26 10 6 10 32 34 -2 36
11 Karagümrük 26 10 6 10 31 39 -8 36
12 Sivasspor 26 8 10 8 33 31 +2 34
13 Galatasaray 26 8 8 10 33 37 -4 32
14 Antalyaspor 27 8 8 11 28 35 -7 32
15 Kasımpaşa 26 7 8 11 36 38 -2 29
16 Göztepe 26 7 6 13 31 38 -7 27
17 Giresunspor 26 7 5 14 24 30 -6 26
18 Ç. Rizespor 26 6 5 15 22 44 -22 23
19 Altay 26 6 4 16 26 39 -13 22
20 Yeni Malatya 26 4 5 17 20 43 -23 17
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